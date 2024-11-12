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7:11, 12 ноября 2024 года Какие есть народные приметы на Синичкин день 12 ноября 2024 Чего нельзя делать, что можно и о чем говорит погода.



Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 12 ноября 2024 - Синичкин день. По традиции, принято вешать кормушки для птиц, а еще начинать новые дела. Какие еще есть народные приметы на 12 ноября, чего нельзя делать, для чего день подходящий, а также как предсказать погоду? Рассказываем.



ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ



День называется Синичкиным еще со времен старой Руси. Сегодня ни в коем случае нельзя наносить вред птицам: охотиться на них, прогонять, разорять кормушки. А вот повесить кормушку и накормить птиц считается хорошей приметой. Наши предки верили, что если во двор в этот день прилетела синица - это к удаче и счастью на ближайший год.



Также, по поверьям, в Синичкин день нельзя лениться, конфликтовать, злиться - все это сулит неудачи. Кроме того, не стоит выбрасывать еду, брать взаймы, расставаться и разводиться.



ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО



По поверьям, 12 ноября хорошее время для новых начинаний, в любом деле будет сопутствовать успех. Удачный день и для покупок, планирования своих дел и жизни вообще, а еще удачной будет рыбалка.



ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ



Наши предсказывали погоду по природным явлениями. Так, если в Синичкин день птицы поют с утра, скоро придут холода, холода сулят и сбившиеся в стайки синицы. Темные тучи сулят ненастье, крупа с неба обещает скорые морозы, выпавший снег долгую зиму, а сильный ветер предвещает дождь.









Ольга СУПОНЕВА





