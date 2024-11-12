вторник 12.11.2024 07:21:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

7:11, 12 ноября 2024 года

Какие есть народные приметы на Синичкин день 12 ноября 2024

Чего нельзя делать, что можно и о чем говорит погода.

Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 12 ноября 2024 - Синичкин день. По традиции, принято вешать кормушки для птиц, а еще начинать новые дела. Какие еще есть народные приметы на 12 ноября, чего нельзя делать, для чего день подходящий, а также как предсказать погоду? Рассказываем.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

День называется Синичкиным еще со времен старой Руси. Сегодня ни в коем случае нельзя наносить вред птицам: охотиться на них, прогонять, разорять кормушки. А вот повесить кормушку и накормить птиц считается хорошей приметой. Наши предки верили, что если во двор в этот день прилетела синица - это к удаче и счастью на ближайший год. 

Также, по поверьям, в Синичкин день нельзя лениться, конфликтовать, злиться - все это сулит неудачи. Кроме того, не стоит выбрасывать еду, брать взаймы, расставаться и разводиться.

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО

По поверьям, 12 ноября хорошее время для новых начинаний, в любом деле будет сопутствовать успех. Удачный день и для покупок, планирования своих дел и жизни вообще, а еще удачной будет рыбалка.

ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

Наши предсказывали погоду по природным явлениями. Так, если в Синичкин день птицы поют с утра, скоро придут холода, холода сулят и сбившиеся в стайки синицы. Темные тучи сулят ненастье, крупа с неба обещает скорые морозы, выпавший снег долгую зиму, а сильный ветер предвещает дождь. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.