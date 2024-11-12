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8:00, 12 ноября 2024 года В Орловской области появилась искусственная гнездовая платформа для черного аиста Также в регионе установили два гнездовых ящика для кобчика.



Фото: архив, Управление эконадзора и природопользования

В Дмитровском районе Орловской области появились новые искусственные гнездовья: платформа для черного аиста и два гнездовых ящика для кобчика. Об этом сообщили в Управлении эконадзора и природопользования.





Оба вида птиц - черный аист и кобчик - занесены в Красную книгу России и Красную книгу Орловской области. Установка этих гнездовий направлена на привлечение редких птиц и восстановление их естественных популяций, подчеркнули в ведомстве.





Искусственные гнездовья появились в тех местах, где орнитологи наблюдали за этими видами в гнездовой период.





Сергей Мерцалов





