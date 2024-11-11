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16:27, 11 ноября 2024 года В Орловской области снова ждут снегопады и туман Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие дни. По словам синоптиков, в начале недели будет преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. К середине семидневки местами прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем.



12 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ночью столбики термометров покажут от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, днем потеплее до нуля – пяти градусов.



13 ноября пройдет без существенных осадков. Температура ночью и днем аналогична предыдущим суткам.



14 ноября местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем с дождем. Температура воздуха ночью составит от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, днем от минус одного до плюс четырех градусов.





Артем Ежаков





