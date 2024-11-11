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18:02, 11 ноября 2024 года Орловские офтальмологи отмечают профессиональный праздник По статистике, около 60% жителей региона носят очки или линзы.







Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-офтальмологи. Это прекрасный повод поговорить о том, что их больше всего волнует: глазные заболевания и их профилактика.



По статистике, в России проблемы со зрением есть у 11 человек из 100. В Орловской области почти 60% жителей носят очки или линзы. Именно поэтому окулисты есть в каждой поликлинике и больнице региона. С некоторыми из них пообщалась Елена Литинская.





Елена Литинская





