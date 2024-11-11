Житель Орла ответит перед судом за хищение более 200 тысяч
Мужчину обвинили в мошенничестве.
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Прокуратура Болховского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя областного центра. Мужчину обвиняют по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствие считает, что орловец разместил в интернете объявление об изготовлении мебели. По телефону обратилась жительница Болхова и заказала кухонную мебель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Мужчина встретился с женщиной, договорился об изготовлении мебели, однако выполнять работы не собирался. Болховчанка перевела деньги на счет, а житель Орла потратил их по своему усмотрению.
Уголовное дело рассмотрит Болховский районный суд.