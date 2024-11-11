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16:50, 11 ноября 2024 года Двукратный чемпион мира по боксу Платон Козлов вернулся в родной зал Впереди у спортсмена сборы с национальной командой и подготовка к чемпионату Европы.







Двукратный чемпион мира по боксу Платон Козлов заглянул к тренеру и пообщался с ребятами. Сам спортсмен вернется к активным тренировкам зимой – впереди у него сборы с национальной командой и подготовка к чемпионату Европы.



О планах уже достигнутых и тех, что еще в списке, о характерах соперников и сложностях на турнире в Черногории боксера расспросила наш корреспондент Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





