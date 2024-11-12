В орловском храме установили напольный киот для иконы святых Царственных страстотерпцев
Работу выполнил мастер Сергей Семенихин.
Фото: Орловская митрополия
В Преображенском храме села Лаврово состоялось торжественное событие – установка напольного киота для иконы святых Царственных страстотерпцев. Этот киот выполнен в стиле, который гармонирует с внутренним убранством храма, в этом году отмечающего 150-летие со дня основания.
Автором работы является мастер Семенихин Сергей Иванович. Процесс изготовления киота занял у него более полугода. Пожертвования на резьбу для киота собирали на приходе во главе с настоятелем иеромонахом Арсением (Моногаровым) на протяжении нескольких лет.
После завершения монтажа отец Арсений отслужил водосвятный молебен и освятил долгожданное украшение. Об этом сообщаетОрловская митрополия.