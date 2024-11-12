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9:33, 12 ноября 2024 года В орловском храме установили напольный киот для иконы святых Царственных страстотерпцев Работу выполнил мастер Сергей Семенихин.



Фото: Орловская митрополия

В Преображенском храме села Лаврово состоялось торжественное событие – установка напольного киота для иконы святых Царственных страстотерпцев. Этот киот выполнен в стиле, который гармонирует с внутренним убранством храма, в этом году отмечающего 150-летие со дня основания.



Автором работы является мастер Семенихин Сергей Иванович. Процесс изготовления киота занял у него более полугода. Пожертвования на резьбу для киота собирали на приходе во главе с настоятелем иеромонахом Арсением (Моногаровым) на протяжении нескольких лет.



После завершения монтажа отец Арсений отслужил водосвятный молебен и освятил долгожданное украшение. Об этом сообщает Орловская митрополия.







Сергей Мерцалов





