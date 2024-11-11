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14:18, 11 ноября 2024 года

Молодые участники СВО из Орловской области получат право на выплату для покупки жилья

Деньги можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Фото: архив

Молодым участникам специальной военной операции предоставили первоочередное право на получение выплаты на улучшение жилищных условий. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома, - сказал глава правительства.

Изменения внесены в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем. Выплаты предоставят семьям, в которых каждому из супругов не исполнилось 35 лет, а также одиноким родителям до 35 лет. Размер выплаты составит 30-35% от стоимости жилья, деньги можно будет направить на первоначальный взнос и погашение ипотеки.


Сергей Силаев
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