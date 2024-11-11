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15:20, 11 ноября 2024 года Орловские приставы отправили на передовую конфискованные внедорожники Владельцы лишились их за пьяную езду.





Орловские приставы отправили в зону СВО конфискованные УАЗ и "Ниву". Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.



Владельцы лишились внедорожников за повторную пьяную езду. Как отметили в ведомстве, с начала года на передовую отправлено восемь машин, изъятых у нарушителей.





Артем Ежаков





