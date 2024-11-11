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12:08, 11 ноября 2024 года Убивший пожилую женщину кромчанин признал вину Уголовное дело направлено в суд.



Фото: архив

Ранее судимый житель поселка городского типа Кромы признал вину в совершении тяжких преступлений. Его обвинили в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем.



Следствие установило, что кромчанин в нетрезвом состоянии пришел в дом к 79-летней знакомой, у которой хранились наличные деньги. Местный житель несколько раз ударил по голове пенсионерку, украл 32 тысячи рублей и мобильный телефон. Женщина скончалась на месте, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.



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Сергей Силаев





