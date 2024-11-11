Убивший пожилую женщину кромчанин признал вину

Ранее судимый житель поселка городского типа Кромы признал вину в совершении тяжких преступлений. Его обвинили в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем.
Следствие установило, что кромчанин в нетрезвом состоянии пришел в дом к 79-летней знакомой, у которой хранились наличные деньги. Местный житель несколько раз ударил по голове пенсионерку, украл 32 тысячи рублей и мобильный телефон. Женщина скончалась на месте, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.