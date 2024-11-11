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12:00, 11 ноября 2024 года

Известный российский историк Михаил Шкаровский выступил с публичной лекцией в Орле

В ней принимали участие студенты Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, а также представители профессорско-преподавательского сообщества вузов города.


В Президентской академии в Орле состоялась публичная лекция доктора исторических наук, профессора Михаила Шкаровского. Тематика его выступления касалась вопросов жизни Русской православной церкви в период Великой Отечественной войны.

В открытой лекции принимали участие студенты Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, а также представители профессорско-преподавательского сообщества вузов города Орла.

Перед началом лекции выступил доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов. Он представил участникам лектора Михаила Шкаровского, уточнив тематику его научных исследований.

Затем профессор Шкаровский перешел непосредственно к тематике своего выступления. Он рассказал о том, как складывались государственно-церковные отношения после Революции 1917 г. в России. Затем Михаил Шкаровский рассказал участникам лекции об изменении отношения советского правительства к Русской церкви в 1943 г. Тогда в сентябре 1943 г. произошла встреча И. Сталина с иерархами Русской церкви. В дальнейшем на архиерейском Соборе РПЦ патриархом был избран Сергий (Страгородский). С этого момента началось православное возрождение после долгого периода гонений на Русскую церковь. Изменилось и внешнеполитическое положение РПЦ. Русская церковь стала активным участником международных конфессиональных диалогов в призме международного сотрудничества СССР с другими государствами.

Справочно: Михаил Витальевич Шкаровский - советский и российский историк, специалист в области истории Русской православной церкви XX века. Доктор исторических наук, профессор. Ведущий научный сотрудник и главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, член Комиссии по канонизации новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской епархии. Один из авторов «Большой российской энциклопедии» и «Православной энциклопедии». Лауреат Анциферовской и Макарьевской премий.
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