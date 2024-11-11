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14:17, 11 ноября 2024 года В Орловской области стартовал муниципальный этап олимпиады школьников Он продлится до 25 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области начался муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 учебного года. В нем смогут принять участие ученики 7-11-х классов, успешно выступившие на школьном этапе.



По информации пресс-службы областного правительства, орловцы, показавшие высокий результат, будут приглашены на региональный этап. Олимпиада школьников проводится по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.



Дипломы победителей и призеров действуют четыре года. Документ дает право на поступление в ведущие вузы страны по профилю без экзаменов.





Сергей Силаев





