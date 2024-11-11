Из Урицкого района на передовую отправят 17 зимних масксетей

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13:31, 11 ноября 2024 года
Из Урицкого района на передовую отправят 17 зимних масксетейЖенский батальон ежедневно работает по 3-4 часа.
Фото: "Вести-Орел"
Волонтеры Урицкого района ежедневно проводят по три-четыре часа за станками. Они плетут зимние маскировочные сети.
Для женщин все наши воины - родные. Чтобы помочь им одержать победу, они объединились в женский батальон и уже два года плетут масксети.
Сети изготавливаются по запросу бойцов и в зависимости от сезона. Сейчас требуются зимние маскировочные сети. На создание одной такой уходит три-четыре часа. В работе участвуют 6-7 женщин.
В ближайшее время на линию боевого соприкосновения будет отправлено 17 масксетей.
Мария Семак
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