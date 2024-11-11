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12:48, 11 ноября 2024 года Команда из Мценска завоевала кубок Орловской области по футболу Матч завершился со счетом 2:3.



Фото: Орловская областная федерация футбола

В воскресенье, 10 ноября, в Ливнах состоялся финал кубка региона по футболу. На поле вышли "Мценскпрокат" из Мценска и "Гидромашина" из Ливен.



– Мценская команда сумела переиграть своего обидчика в чемпионате и повторила свой прошлогодний успех, - сообщили в орловской областной федерации футбола.



Первый тайм завершился со счетом 0:2, во втором тайме было забито еще три мяча. Голами у хозяев отметились Федяев и Акулов, у гостей - Мирошкин А., Сташков, Феоктистов.





Сергей Силаев





