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11:28, 11 ноября 2024 года В ГАИ раскрыли подробности аварии на трассе под Орлом В страшном ДТП погиб 20-летний парень.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Сотрудники Госавтоинспекции поделились подробностями аварии, произошедшей на трассе под Орлом. В результате страшного ДТП на автодороге "М-2 Крым" погиб 20-летний молодой человек. Он был пассажиром автомобиля "Хонда".



Авария произошла около 9 часов утра 9 ноября. Водитель иномарки, пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фордом", который двигался навстречу. В результате ДТП пассажир "Хонды" скончался на месте.



Кроме того, в аварии пострадали 19-летний водитель "Хонды" и еще один пассажир иномарки - 17-летний юноша. Они были доставлены на реанимобиле в Кромскую ЦРБ, а затем в областную больницу.







Сергей Мерцалов





