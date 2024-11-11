В ГАИ раскрыли подробности аварии на трассе под Орлом
В страшном ДТП погиб 20-летний парень.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Сотрудники Госавтоинспекции поделились подробностями аварии, произошедшей на трассе под Орлом. В результате страшного ДТП на автодороге "М-2 Крым" погиб 20-летний молодой человек. Он был пассажиром автомобиля "Хонда".
Авария произошла около 9 часов утра 9 ноября. Водитель иномарки, пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фордом", который двигался навстречу. В результате ДТП пассажир "Хонды" скончался на месте.
Кроме того, в аварии пострадали 19-летний водитель "Хонды" и еще один пассажир иномарки - 17-летний юноша. Они были доставлены на реанимобиле в Кромскую ЦРБ, а затем в областную больницу.