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9:38, 11 ноября 2024 года Под Орлом женщина на "Матизе" съехала в кювет и получила травмы ДТП случилось на автодороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна".



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 10 ноября на автодороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна" произошло ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 39-летняя женщина за рулем "Матиза" не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет.



В результате аварии водитель и пассажир легковушки - 32-летний мужчина - получили телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи их доставили в областную больницу. Женщину госпитализировали, а мужчину медики отпустили на амбулаторное лечение.





Сергей Мерцалов





