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11:46, 11 ноября 2024 года В Орловском округе отремонтируют еще одну дорогу В порядок приведут участок длиною пять километров.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орловском округе отремонтируют дорогу, ведущую к деревне Пахомова. Работы пройдут на участке "Орел - Знаменское" через поселки Бойцовский и Хвощевский. Общая протяженность - пять километров. Пахомова будет конечной точкой.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", подрядчик уложит новый асфальт, сделает отвод дождевых и талых вод, установит пешеходные ограждения и знаки. Ремонт проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".







Сергей Мерцалов





