Главная » Новости



10:18, 11 ноября 2024 года Орловцам рассказали о предстоящей зиме По словам синоптика, полноценные холода придут только в декабре.



Фото: архив

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на предстоящую зиму для жителей Центральной России. По его словам, зима будет относительно мягкой и снежной.



"Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной", - рассказал Тишковец РИА Новости.



Он также отметил, что самый холодный период наступит в декабре.







Сергей Мерцалов





