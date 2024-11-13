Орловцам рассказали о предстоящей зиме

По словам синоптика, полноценные холода придут только в декабре.
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на предстоящую зиму для жителей Центральной России. По его словам, зима будет относительно мягкой и снежной.
"Зимы на горизонте не видно. Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной", - рассказал Тишковец РИА Новости.
Он также отметил, что самый холодный период наступит в декабре.