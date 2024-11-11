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11:01, 11 ноября 2024 года Орловские боксеры успешно выступили на крупных турнирах В копилке спортсменов награды различного достоинства.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловские боксеры успешно выступили на крупных турнирах по боксу, завоевав несколько наград.



Как сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий, недавно в Череповце завершились Всероссийские соревнования по боксу "Памяти академика Бардина". Спортсмены из Орловской области показали отличные результаты: Валерий Мешков стал золотым призером, а Андрей Андрияхин, Максим Голиков и Александр Караваев завоевали серебряные медали.



Кроме того, в Домбае состоялись Всероссийские соревнования по боксу на призы "Спартака". На этом турнире определялись лучшие боксеры среди юношей и юниоров в возрасте 16-17 лет. Орловские боксеры также добились успеха: Бай-Али Берсанов получил серебряную награду, а Кирилл Лукьянов - бронзовую.













Сергей Мерцалов





