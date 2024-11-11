Под Орлом нашли останки пятерых красноармейцев

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8:44, 11 ноября 2024 года
Под Орлом нашли останки пятерых красноармейцевВсе бойцы погибли в период с 1941 по 1943 годы.
Фото: поисковый отряд "Прорыв"
В Болховском районе Орловской области поисковый отряд "Прорыв" обнаружил останки пяти красноармейцев. Все они погибли во время Великой Отечественной войны.
По сообщению команды, у одного из бойцов нашли документы, которые будут направлены на экспертизу. Также обнаружен нагрудный знак "Гвардия".
Двое из пяти красноармейцев были найдены на поле в деревне Фетищево.
Сергей Мерцалов
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