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8:44, 11 ноября 2024 года Под Орлом нашли останки пятерых красноармейцев Все бойцы погибли в период с 1941 по 1943 годы.



Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Болховском районе Орловской области поисковый отряд "Прорыв" обнаружил останки пяти красноармейцев. Все они погибли во время Великой Отечественной войны.



По сообщению команды, у одного из бойцов нашли документы, которые будут направлены на экспертизу. Также обнаружен нагрудный знак "Гвардия".



Двое из пяти красноармейцев были найдены на поле в деревне Фетищево.







Сергей Мерцалов





