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7:27, 11 ноября 2024 года Народные приметы на 11 ноября 2024: чего нельзя делать на Анастасию Овчарницу Какие есть традиции, для чего подходит этот день и какие существуют приметы о погоде.



Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 11 ноября 2024 - день Анастасии Овчарницы. Православная церковь вспоминает святую Анастасию Римскую, на Руси ее считали покровительницей овец, овчаров и тех, кто делает сукно, прядет шерсть, валяет валенки - отсюда и название праздника. По традиции рассказываем, какие есть народные приметы на день, чего сегодня нельзя делать, что можно, а также о чем говорит погода.



ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 НОЯБРЯ



Согласно народным приметам, сегодня нельзя оставлять детей в комнате одних, по поверьям, их может напугать нечистая сила. На Руси не пускали в дом с детьми незнакомцев, считалось, что ребенок станет беспокойным. В целом сегодня лучше не иметь дел с незнакомыми людьми. Также плохой приметой считается проводить вечер в одиночестве, это может сулить ссору с близкими. Нельзя сплетничать, а еще носить шерстяные вещи - к неудачам. День не подходит для стирки: раньше говорили, что вода утечет семейное счастье.



ДЛЯ ЧЕГО ДЕНЬ ПОДХОДИТ



На Руси было принято ухаживать за овцами на Анастасию Овчарницу. 11 ноября хороший день, чтобы браться за новые дела, в том числе и сложные. Принято проводить время с семьей, чтобы укрепить ее и чтобы в доме жило счастье. Хорошее время чтобы жениться или свататься, подходит день и для помолвки. Согласно народным приметам, женщины сегодня могут надеть бусы или другое украшение на шею, это сулит удачу. А незамужние девушки, последовавшие совету, могут познакомиться с будущим женихом. Если стирать сегодня не стоит, то для мытья полов и чистки ковров время подходящее.



ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ



Наши предки верили, что по явлениям природы можно предсказать дальнейшую погоду. Если утром иней на траве, день будет без снега. Низкие облака на небе предвещают мороз, так же, как и медленно плывущие. Яркие звезды - предвестник хорошей погоды, понижающееся давление - к ветру и дождю. Дождь предвещают и громко каркающие вороны. Если сегодня осадки, то 21 ноября жди оттепель.





Ольга СУПОНЕВА





