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8:01, 11 ноября 2024 года Для юных орловцев провели мастер-класс по изготовлению просфор Занятие прошло в Кромах.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Орловские священнослужители продолжают работу в рамках проекта "Диалог со священником". На днях состоялись несколько занятий.



Иерей, настоятель Знаменского храма Андрей Сорокин пообщался со старшеклассниками на тему "Свобода человека". Ребята высказали свои суждения о том, что такое свобода и как ее измерить. В конце урока священник разобрал анонимные вопросы, которые знаменские школьники приготовили заранее, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Настоятель Свято-Георгиевского храма деревни Рассыльная Кромского района, архимандрит Афанасий (Голенко) провел мастер-класс по изготовлению просфор для четвероклассников. Священник не только осветил практическую часть процесса, но и рассказал ученикам Кромской начальной школы о духовной стороне "Святого хлеба".



Ребята приняли участие во всех этапах: от замеса теста до формовки. Всего удалось изготовить более 120 просфор.





Сергей Силаев





