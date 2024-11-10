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14:41, 10 ноября 2024 года Орловские полицейские принимают поздравления 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Работники МВД России по Орловской области принимают поздравления с профессиональным праздником. В 2024 году День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации выпал на воскресенье.



В преддверии праздника в региональном УМВД состоялось торжественное мероприятие. Начальник, генерал-майор полиции Юрий Савенков поздравил личный состав и ветеранов службы. Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.



– Ваша работа, ваш труд – это основа мирной и безопасной жизни десятков тысяч орловчан, - обратился к сотрудникам УМВД губернатор Андрей Клычков.



Ряду руководителей и сотрудников полиции объявлена благодарность, а также вручены почетные грамоты МВД России.





Сергей Силаев





