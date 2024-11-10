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13:04, 10 ноября 2024 года В Орле инвалид получил аппарат ИВЛ Жителя города вовремя не обеспечили необходимым.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жительница Орла обратилась в прокуратуру и сообщила, что ее сын является инвалидом первой группы, страдает тяжелым заболеванием и является паллиативным пациентом. Для поддержания жизненных функций ему нужен аппарат ИВЛ, лекарства и медицинские изделия.



Вовремя орловца необходимым не обеспечили, надзорное ведомство провело проверку. Прокуратура обратилась в суд, требования были удовлетворены, сообщили в пресс-службе ведомства.



Жителю Орла предоставили аппарат для искусственной вентиляции легких, жизненно необходимые изделия и лекарства. Вопрос остается на контроле.





Сергей Силаев





