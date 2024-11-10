В Орле инвалид получил аппарат ИВЛ

Жительница Орла обратилась в прокуратуру и сообщила, что ее сын является инвалидом первой группы, страдает тяжелым заболеванием и является паллиативным пациентом. Для поддержания жизненных функций ему нужен аппарат ИВЛ, лекарства и медицинские изделия.
Вовремя орловца необходимым не обеспечили, надзорное ведомство провело проверку. Прокуратура обратилась в суд, требования были удовлетворены, сообщили в пресс-службе ведомства.
Жителю Орла предоставили аппарат для искусственной вентиляции легких, жизненно необходимые изделия и лекарства. Вопрос остается на контроле.