В Орловской области сбили восемь беспилотников

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10:33, 10 ноября 2024 года
В Орловской области сбили восемь беспилотниковПострадавших нет.
Фото: архив
Утром 10 ноября в Орловской области сбили восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
– По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий, - написал губернатор в Telegram-канале.
Также утром 10 ноября силы ПВО отражали массовую атаку в Подмосковье и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата.
Сергей Силаев
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