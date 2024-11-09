Главная » Новости



18:39, 9 ноября 2024 года Сегодня в Орле звучало Тургеневское слово 9 ноября исполнилось 206 лет со дня рождения нашего великого земляка.







Сегодня в Орле звучало Тургеневское слово. 9 ноября исполнилось 206 лет со дня рождения нашего великого земляка. Литературная общественность отметила эту дату насыщенной культурной программой.



По сложившейся традиции, школьники, студенты, сотрудники музеев и библиотек собрались на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Тургенева - в месте, где когда-то стоял дом, в котором родился писатель. Этот год проходит под девизом "Наследие и наследники", и сегодня классика и его произведения вспоминали именно в этом контексте. Об объединяющей силе тургеневского таланта расскажет Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





