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17:41, 9 ноября 2024 года Орловцев ждет еще одна шестидневная рабочая неделя Трудиться придется с 23 по 28 декабря.



Фото: архив

Жителей Орловской области ждет еще одна шестидневная рабочая неделя. Трудиться придется с 23 по 28 декабря, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, сообщает РИА Новости.



Благодаря переносу жители будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января. 31 декабря также станет выходным, так как на него перенесли выходной с 7 января этого года.













Сергей Мерцалов





