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14:55, 9 ноября 2024 года Под Орлом из-за печного отопления едва не сгорели два жилых дома Пожар ликвидировали сотрудники МЧС.



Фото: архив

Вечером 8 ноября в Мценске пожарные спасли от огня два жилых дома. Сообщение о возгорании хозпостройки поступило около 17.49.



Когда спасатели прибыли на место, крыша строения уже горела открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние здания. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники МЧС. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.



От огня пожарные спасли два жилых дома и два смежных гаража. Пострадавших нет. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.







Сергей Мерцалов





