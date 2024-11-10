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9:00, 10 ноября 2024 года В Орле планируют построить новый выезд для жителей улицы Родзевича-Белевича Дорога должна облегчить жизнь микрорайонов №6 и №8.







В Орле обсудили варианты строительства новой дороги, которая облегчит жизнь жителей микрорайонов номер №6 и №8. Планируется, что она свяжет улицы Родзевича-Белевича с Бурова или Силикатной.



В настоящее время из этого жилого массива есть только один выезд - через улицу Металлургов. Представители областной и городской администрации встретились с местными жителями, чтобы вместе найти решение проблемы. Более подробно об этом в своем сюжете расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин





