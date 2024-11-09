Главная » Новости



18:07, 9 ноября 2024 года Уже больше века Орловский экспертно-криминалистический центр вычисляет опасных преступников Эксперты-криминалисты одними из первых приступают к раскрытию преступлений.







Им доверяют разгадывать самые сложные преступления. Уже более века Орловский экспертно-криминалистический центр вычисляет опасных преступников. Эксперты-криминалисты одними из первых приступают к раскрытию дел. Однако сбор улик - это лишь малая часть их работы. Не менее тяжелый труд ожидает их в криминалистическом центре.



- Здесь начинается второй этап нашей работы - производство экспертиз, - рассказывает полковник полиции, начальник ЭКЦ УМВД России по Орловской области Олег Бурцев. - Мы выполняем экспертизы по 52 направлениям, из них 43 проводятся у нас на Орловщине. Это работа с отпечатками пальцев, сбор и исследование биологических материалов, проверка подлинности документов и многое другое.



Экспертам часто приходится иметь дело с оружием, изучать отстреленные патроны, проводить экспертизы химических веществ. Что еще делают в экспертно-криминалистическом центре, чтобы собрать доказательства, узнала Эльза Ахмедбекова.







Эльза Ахмедбекова





