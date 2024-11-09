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16:02, 9 ноября 2024 года Супруги Козловы из Орла отмечают золотую свадьбу Свои судьбы курсант и студентка пединститута соединили 9 ноября 1974 года.







Сегодня супруги Козловы из Орла отмечают золотую свадьбу. 9 ноября 1974 года они обменялись "непростым украшением" в ЗАГСе.



Тогда курсант Владимир и студентка педагогического института Людмила не предполагали, что по зову Родины им придется 15 раз менять место жительства. Они стали инициаторами строительства церкви на Курилах, а спустя 30 лет на жемчужную годовщину повенчались.



В чем секрет их крепкой семейной жизни? И правда ли, чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта? Ответы знает наш корреспондент Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк





