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11:52, 9 ноября 2024 года На трассе под Орлом в страшной аварии погиб человек Еще трое госпитализированы.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Сегодня, 9 ноября, на 417-м километре трассы М-2 "Крым" произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки, пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу.





Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, трагедия случилась в 08:50. Смертельный маневр совершил водитель автомобиля "Хонда", ехавший из Орла в направлении Курска. Он столкнулся с "Фордом", который двигался навстречу. В результате ДТП погиб пассажир "Хонды".



Кроме того, в аварии пострадали три человека: оба водителя и еще один пассажир "Хонды". Они были госпитализированы с травмами.





Сергей Мерцалов





