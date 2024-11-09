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11:52, 9 ноября 2024 года

На трассе под Орлом в страшной аварии погиб человек

Еще трое госпитализированы.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Сегодня, 9 ноября, на 417-м километре трассы М-2 "Крым" произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки, пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу.


Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, трагедия случилась в 08:50. Смертельный маневр совершил водитель автомобиля "Хонда", ехавший из Орла в направлении Курска. Он столкнулся с "Фордом", который двигался навстречу. В результате ДТП погиб пассажир "Хонды".

Кроме того, в аварии пострадали три человека: оба водителя и еще один пассажир "Хонды". Они были госпитализированы с травмами.


Сергей Мерцалов
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