На трассе под Орлом в страшной аварии погиб человек
Еще трое госпитализированы.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Сегодня, 9 ноября, на 417-м километре трассы М-2 "Крым" произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки, пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, трагедия случилась в 08:50. Смертельный маневр совершил водитель автомобиля "Хонда", ехавший из Орла в направлении Курска. Он столкнулся с "Фордом", который двигался навстречу. В результате ДТП погиб пассажир "Хонды".
Кроме того, в аварии пострадали три человека: оба водителя и еще один пассажир "Хонды". Они были госпитализированы с травмами.