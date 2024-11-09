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11:09, 9 ноября 2024 года Под Орлом отслужили панихиду по погибшим сотрудникам органов внутренних дел Их родственники и коллеги посетили город Болхов.



Фото: Орловская митрополия

В Орловской области прошла панихида по погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Встреча с их родственниками и коллегами состоялась в Спасо-Преображенском соборе города Болхова.



Гостей памятного мероприятия встретили клирик Спасо-Преображенского собора иерей Роман Фаустов и настоятель Христорождественского храма иерей Сергий Ноздрунов. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Отец Роман отслужил панихиду по всем погибшим воинам и призвал не забывать о мужестве тех, кто каждый день выполняет свой долг - защищает безопасность и спокойствие наших граждан. После этого для присутствующих организовали экскурсию по Спасо-Преображенскому собору и Троицкому храму Болхова.







Сергей Мерцалов





