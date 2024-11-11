Главная » Новости



10:46, 9 ноября 2024 года В Мценске по подозрению в убийстве задержан мужчина Его взяли под стражу.



Фото: архив

В Мценске по подозрению в убийстве задержан мужчина. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ - "Убийство".



По предварительным данным, 4 ноября 2024 года подозреваемый находился в одном из домов в деревне Нижнее Ущерово Мценского района вместе со своим знакомым. Между ними возник словесный конфликт. Мужчина нанес потерпевшему колото-резаное ранение в грудь, от которого тот скончался на месте.



Подозреваемый уже сознался в содеянном. Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.





Сергей Мерцалов





