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14:11, 9 ноября 2024 года Финал Кубка Орловской области по футболу пройдет в Ливнах Решающая игра состоится 10 ноября.



Фото: архив

Финал Кубка Орловской области по футболу пройдет в Ливнах. Решающая игра состоится 10 ноября на центральном стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в администрации города.



В финале встретятся победитель чемпионата области по футболу 2024 года - "Гидромашина" (Ливны) и "Мценскпрокат" (Мценск), занявший второе место. Начало игры запланировано на 13:00.



- "Мценскпрокат" попытается взять реванш за поражение в чемпионате и отстоять победу в Кубке в прошлом году. А ливенцы будут сражаться за победу на своем поле, - рассказали в администрации Ливен.







Сергей Мерцалов





