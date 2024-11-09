суббота 9.11.2024 12:04:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:26, 9 ноября 2024 года

В поселке Колпна завершается капремонт сетей водоснабжения

Их общая протяженность - более пяти километров.

Фото: газета "За изобилие"

В поселке Колпна завершается капитальный ремонт сетей водоснабжения, общая протяженность которых составляет 5,3 километра. Стоимость всех работ превышает 29 миллионов рублей. Об этом сообщает газета Колпнянского района "За изобилие".

Весной этого года уже были отремонтированы два участка водопровода: протяженностью 170 и 444 метра. Также обновлен участок водопровода вдоль автомобильной дороги "Колпна – Моховое – граница Курской области". Его длина - 1606 метров.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на участках водопровода по улицам Тургенева, Суворова, Фрунзе и Карла Маркса. Общая протяженность - 1403 метра. В центре поселка завершается капитальный ремонт водопровода длиной 1717 метров. Работы запланированы до 30 ноября.



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.