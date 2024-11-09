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10:26, 9 ноября 2024 года В поселке Колпна завершается капремонт сетей водоснабжения Их общая протяженность - более пяти километров.



Фото: газета "За изобилие"

В поселке Колпна завершается капитальный ремонт сетей водоснабжения, общая протяженность которых составляет 5,3 километра. Стоимость всех работ превышает 29 миллионов рублей. Об этом сообщает газета Колпнянского района "За изобилие".



Весной этого года уже были отремонтированы два участка водопровода: протяженностью 170 и 444 метра. Также обновлен участок водопровода вдоль автомобильной дороги "Колпна – Моховое – граница Курской области". Его длина - 1606 метров.



В настоящее время ремонтные работы продолжаются на участках водопровода по улицам Тургенева, Суворова, Фрунзе и Карла Маркса. Общая протяженность - 1403 метра. В центре поселка завершается капитальный ремонт водопровода длиной 1717 метров. Работы запланированы до 30 ноября.







Сергей Мерцалов





