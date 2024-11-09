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9:58, 9 ноября 2024 года В народном календаре - Обетный день: приметы на 9 ноября 2024 Какие есть традиции и обычаи в канун дня святой Параскевы.



Фото: архив "Вестей"

9 ноября 2024 - канун дня святой Параскевы. На Руси его день называли Обетным. Какие есть народные приметы, что можно делать, а чего нельзя, а также какие есть приметы о погоде. Рассказываем.



Считалось, что если дать обещание и попросить святую Параскеву о помощи в Обетный день, то она поможет. Помогали данные и сдержанные обеты и в иполнении желаний. Однако нарушать их ни в коем случае нельзя - это приведет к беде. В этот день вообще стоит быть осторожнее с обещаниями - не давайте их, если не уверены, что сможете сдержать слово. Также сегодня не стоит разжигать конфликты, злиться, ругаться матом, рисковать и подвергать риску других людей - все это может привести к болезням и неприятностям. Не стоит также переедать и пить спиртное.



День подходит для молитвы, труда и воздержания от излишеств. По народным приметам, если сегодня вымыть полы, то из дома уйдут неудачи. Также день хорош для крещения детей.



Приметы о погоде есть такие. Ветер то слабый, то сильный - к осадкам, изморось сулит потепление в ближайшее время, а дождь обещает мягкую и теплую зиму. Зима будет холодной и суровой, если на 9 ноября выпал снег.









Ольга СУПОНЕВА





