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11:31, 9 ноября 2024 года Орловцы отправили на Курское направление 12 кубометров досок Гуманитарную помощь собрали активисты "Народного фронта".



Фото: "Вести-Орел"

Орловщина продолжает поддерживать своих на передовой. Активисты "Народного фронта" Орловской области собрали еще несколько машин с гуманитарным грузом.



Наш регион уже стал одним из самых активных по доставке стройматериалов для обустройства блиндажей. В этот раз на Курское направление отправили 12 кубометров досок. Груз сопровождали солдаты мотострелкового полка. Работа "Народного фронта" будет продолжена.





Всеволод Трифонов





