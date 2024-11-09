Главная » Новости



9:51, 9 ноября 2024 года Орловцы написали гражданско-патриотический диктант Он прошел в стране в третий раз.







В третий раз в стране прошел гражданско-патриотический диктант. Он проходит по программе "Приоритет-2030", которая реализуется по поручению президента России.



Цель диктанта – укрепление гражданского мира и согласия в стране, единства ее народов. Участие в диктанте приняли и студенты Орловского филиала РАНХиГС. Подробности в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





