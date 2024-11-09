суббота 9.11.2024 12:03:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:00, 9 ноября 2024 года

Орловских предпринимателей пригласили на ярмарку в центре города

Всего разместят 23 домика-шале.

Фото: Сергей Силаев

Орловских предпринимателей пригласили занять место на центральной новогодней ярмарке. Заявки принимаются до 22 ноября включительно. Участвовать могут юридические лица, ИП и самозанятые.

Ярмарка расположится на площади Ленина и улице Ленина и на аллее перед входом в Горпарк. Здесь появится 23 тематических домика-шале, восемь из них займут представители общепита, 12 - производители продовольственных товаров и ремесленники.

В пресс-службе мэрии Орла рассказали о режиме работы для домиков общепита:

- 25-27 декабря, 8-9 января, 12-14 января - с 12:00 до 21:00;
- 28-30 декабря, 2-7 января, 10-11 января - с 12:00 до 23:00;
- 31 декабря с 12:00 до 00:00;
- 1 января с 00:00 до 2:00, с 12:00 до 23:00;

И для ремесленных домиков:

- 25 декабря – 14 января с 12:00 до 20:00.

Конкурс пройдет 29 ноября. Заявки подаются лично по адресу: улица Пролетарская гора, дом 1. Телефоны для связи: 25-52-10 (доб. 2704, 2705, 2718).


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.