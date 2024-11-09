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9:00, 9 ноября 2024 года Орловских предпринимателей пригласили на ярмарку в центре города Всего разместят 23 домика-шале.



Фото: Сергей Силаев

Орловских предпринимателей пригласили занять место на центральной новогодней ярмарке. Заявки принимаются до 22 ноября включительно. Участвовать могут юридические лица, ИП и самозанятые.



Ярмарка расположится на площади Ленина и улице Ленина и на аллее перед входом в Горпарк. Здесь появится 23 тематических домика-шале, восемь из них займут представители общепита, 12 - производители продовольственных товаров и ремесленники.



В пресс-службе мэрии Орла рассказали о режиме работы для домиков общепита:



- 25-27 декабря, 8-9 января, 12-14 января - с 12:00 до 21:00;

- 28-30 декабря, 2-7 января, 10-11 января - с 12:00 до 23:00;

- 31 декабря с 12:00 до 00:00;

- 1 января с 00:00 до 2:00, с 12:00 до 23:00;



И для ремесленных домиков:



- 25 декабря – 14 января с 12:00 до 20:00.



Конкурс пройдет 29 ноября. Заявки подаются лично по адресу: улица Пролетарская гора, дом 1. Телефоны для связи: 25-52-10 (доб. 2704, 2705, 2718).





Сергей Силаев





