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19:10, 8 ноября 2024 года Пошивочная команда из Орла обеспечивает полевые госпитали перевязочными материалами Свой вклад в общую Победу вносит православный клуб Свято-Троицкого храма "Стерильность фронту".







Жители Орловской области не перестают помогать фронту. С молитвой на устах и с иголкой в руках трудятся волонтеры православного клуба Свято-Троицкого храма "Стерильность фронту".



Пошивочная команда состоит из 30 человек. Они занимаются изготовлением средств гигиены и перевязочных материалов для полевых госпиталей в зоне проведения СВО. У них нет фиксированного рабочего времени. Некоторые трудятся дома или покупают материалы за свой счет.



Волонтеры Свято-Троицкого храма нашли способ удешевить процесс изготовления теплых одеял для бойцов. Они используют техническое полотно, которое стоит недорого, но при этом обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем более дорогие аналоги. С наступлением холодов наладили производство флисовых кофт, которые бойцы используют в госпиталях, когда нужна чистая, новая и теплая одежда.





Антон Сорокин





