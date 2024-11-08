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19:57, 8 ноября 2024 года Орловские хоккеисты проверили себя против одной из сильнейших студенческих команд страны Наши спортсмены проиграли оба матча.







Хоккеисты Орловского государственного университета сыграли домашние матчи в рамках регулярного чемпионата Студенческой хоккейной лиги. В гости к нашей команде приехал калининградский "Запад России" – одна из сильнейших команд страны.



Наши спортсмены проиграли оба матча – первый со счетом 1:6, второй – 3:8.



В следующем туре орловцы сыграют с чемпионом. 16 и 17 ноября "орлы" отправятся в Москву в гости к столичному РЭУ имени Плеханова.





Анастасия Дорохова





