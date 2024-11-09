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13:36, 9 ноября 2024 года Орловец дважды не сумел оспорить приговор за гибель велосипедиста Кассационный суд не стал менять приговор.





Кассационный суд оставил без изменения приговор Новодеревеньковского районного суда и апелляционное определение Орловского областного суда по уголовному делу в отношении жителя Должанского района.



Ранее его признали виновным в ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина скрылся с места ДТП. Он дважды пытался оспорить приговор, но вердикт остался неизменным – пять лет и пять месяцев колонии общего режима.





Артем Ежаков





