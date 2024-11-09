Орловчанки выступят в кремлевском дворце

Приглашение на главную сцену страны получили студентки Орловского госуниверситета Майя Евсюкова и Маргарита Переверзева.
Студентки Орловского госуниверситета Майя Евсюкова и Маргарита Переверзева вошли в коллектив танцоров, который выступит на открытии слета Российских студенческих отрядов в кремлевском дворце. Он посвящен 65-летию студотрядовского движения и 20-летию современной истории отрядов.
Уже с 10 ноября орловчанок ждут репетиции вместе с другими участниками коллектива со всей России. Майя Евсюкова и Маргарита Переверзева получили место среди танцоров, пройдя сложнейший отбор, рассказали в пресс-службе Российских студенческих отрядов Орловской области.