В Орле готовятся к реализации масштабного проекта "Судбищенская битва"
Подписание контракта с подрядчиком запланировано на 12 ноября.
Фото: орловский краеведческий музей
В Орле скоро стартует реализация масштабного проекта "Судбищенская битва". По итогам конкурсных процедур подрядчиком выбрано ООО "Уваровская ПМК-22". Подписание контракта запланировано на 12 ноября.
- Компания займется созданием уникальной экспозиции мемориального комплекса, включающего три ключевые зоны: мемориальный комплекс 400-летия Орлу и парк Орловская Крепость, территорию вокруг памятника Ивану Грозному и сквер Богоявленской площади, - сообщаетинфпортал Орловской области.
Комплекс будет граничить с историческими Торговыми рядами и Красным мостом.