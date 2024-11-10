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17:29, 8 ноября 2024 года В Орле выступят юные казаки из нескольких регионов России Мероприятие пройдет в Орловской детской школе искусств имени Кабалевского.



Фото: портал Орловской области

В Орле выступят творческие коллективы из Воронежской, Курской, Московской областей, Москвы, Калуги, Смоленска, Тулы. Фестиваль-конкурс "Наследники России православной" пройдет 9 ноября в 14:00 в Орловской детской школе искусств имени Кабалевского. Он проводится уже шестой год подряд, сообщает инфопортал Орловской области.



Организаторы мероприятия - областной департамент культуры и отдел казачьей культуры Орловского областного центра народного творчества, а также Орловское казачье общество Всероссийского Центрального казачьего войска.



Участниками фестиваля станут воспитанники казачьих классов и классов с казачьей направленностью, клубных казачьих объединений, школьных факультативов, православные гимназисты и ученики воскресных школ из Орла, Орловской области и соседних регионов Центрального федерального округа.



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Сергей Мерцалов





