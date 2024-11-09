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12:33, 9 ноября 2024 года Орловские студенты изготовили чебурашек для бойцов СВО Участие в акции приняли волонтеры Ливенского строительного техникума.



Фото: департамент образования Орловской области

Волонтеры Ливенского строительного техникума приняли участие в благотворительной акции "Сказочный гостинец солдату". Она состоялась в минувшую среду, 6 ноября.



Студенты в избе народного творчества изготовили деревянные ложки и сшили чебурашек. Об этом сообщили в департаменте образования Орловской области.



– Эти милые игрушки и полезные вещицы будут отправлены солдатам, чтобы подарить им немного тепла и заботы, - отметили в департаменте.





Сергей Силаев





