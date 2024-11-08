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13:01, 8 ноября 2024 года

Благодаря гранту орловчанка купила трактор и земельный участок

Весной женщина планирует посадить яблоневый сад.

Фото: архив

Благодаря гранту "Агростартап" фермер Марина Соколова из Орловского муниципального округа приобрела трактор "Беларус" и земельный участок. Весной она планирует закупить 2250 саженцев яблонь и разбить яблоневый сад.

Проект Марины Соколовой "Агростартап" направлен на развитие фермерского хозяйства с постепенным увеличением посевных площадей: с 37 гектаров в 2024 году до 50,8 гектаров в 2029-м. В ходе уборочной кампании ее хозяйство уже собрало 70 тонн сои и 25 тонн картофеля. Об этом сообщает региональный инфопортал.

С начала реализации проекта в Орловской области шесть фермеров получили гранты на развитие садоводства, а 17 - на выращивание зерновых и масличных культур. Гранты "Агростартап" предоставляются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".



Сергей Мерцалов
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