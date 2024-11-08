Под Орлом загорелся частный жилой дом

Вечером 7 ноября в деревне Счастливка Мценского района Орловской области произошло возгорание частного жилого дома. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, существовала реальная угроза распространения огня на соседние здания.
В тушении пожара принимали участие сотрудники 10-й пожарно-спасательной части и 11-й пожарной части Мценского района, а также добровольцы. В результате дом полностью выгорел изнутри. К счастью, пострадавших нет.
От огня сотрудники МЧС России спасли рядом стоящую хозпостройку. Причины возгорания устанавливают эксперты.