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15:33, 8 ноября 2024 года Орловские школьники пообщались с участником СВО Василием Федотовым В настоящее время военный фельдшер находится в отпуске.



Фото: "Вести-Орел"

В Орле в библиотеке имени Фета состоялась встреча с добровольцем, военным фельдшером Василием Федотовым. Сейчас он находится в отпуске.



В ходе встречи школьники узнали об истории нашей страны и специальной военной операции из уст непосредственного участника. Василий Федотов служит на Донбассе с 2023 года в составе 7-й роты 35-го стрелкового батальона в качестве ротного фельдшера. Он занимается эвакуацией и спасением раненых.



К этой встрече библиотекари подготовили выставку детских рисунков на тему СВО. Ученики смогли задать свои вопросы. Они интересовались обстановкой на передовой, боевыми задачами, а также желали военным удачи и победы.



Также ребята спросили о наградах, которых у Василия Федотова четыре: две государственные за отвагу и храбрость, а также за доблесть и как участника СВО. Однако самое главное, по мнению военного, - это не награды, а чувство патриотизма.



- Хотелось бы донести до ребят, что патриотизм - это любовь к Родине, и мы должны сохранить этот стержень для нашей любимой страны, - отметил ветеран СВО.





Татьяна Тимохина





